Официально: Льюис Хэмилтон уходит из Mercedes

Команда Mercedes объявила о завершении сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном в конце 2024 года. Британский гонщик воспользовался опционом в контракте, подписанном в августе прошлого года, который позволяет ему уйти из команды после предстоящего сезона.

Дальнейшие планы семикратного чемпиона мира официально не подтверждены, но ожидается, что в 2025-м он перейдёт в Ferrari, где станет напарником Шарля Леклера.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Если оценивать союз гонщика и команды, наши отношения с Льюисом стали самыми успешными в спорте – и этим мы можем гордиться.

Льюис всегда будет важной частью спортивной истории Mercedes, но мы знали, что в какой-то момент это партнёрство придет к естественному концу, и этот день настал.

Мы принимаем решение Льюиса искать новый вызов, и наши возможности в будущем захватывают дух. Но у нас впереди еще один сезон, и мы сосредоточены на том, чтобы добиться максимума в 2024-м».

Льюис Хэмилтон: «Вместе с Mercedes я провёл удивительные одиннадцать лет, я горжусь тем, чего мы вместе добились. Я вырос в Mercedes, поэтому решение об уходе было одним из самых сложных в моей жизни. Но пришло время сделать этот шаг, и я с радостью принимаю новый вызов.

Я всегда буду благодарен за невероятную поддержку со стороны Mercedes, Тото за его дружбу и лидерство, и я хочу закончить этот цикл на высоком уровне. Я на 100% сосредоточен на том, чтобы показать наилучшие результаты в этом сезоне и сделать мой последний год в составе "Серебряных стрел" незабываемым».

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