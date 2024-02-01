Роб Смедли: Масса действует во имя справедливости

Бывший инженер Фелипе Массы Роб Смедли прокомментировал решение бразильского гонщика подать в суд на FIA и Формулу 1 по поводу их сговора и бездействия по ходу сезона 2008 года после аварии Нельсиньо Пике. Фелипе считает, что из-за бездействия официальных лиц он лишился чемпионского титула в том сезоне.

«Ни для кого не секрет, что Фелипе – мой очень хороший друг, – говорит Роб Смедли. – Я могу вам сказать, что он очень переживает по этому поводу. По крайней мере складывается такое впечатление, когда он эмоционально и убедительно говорит об этом деле.

Он решил пойти на такой шаг, поскольку считает, что действует во имя справедливости. Каждый имеет право добиться того, что он считает правильным. Это как раз случай Фелипе.

В деле участвует множество сторон. Мы говорим о том, что было в прошлом, поэтому я понятия не имею, чем закончится эта история. Я внимательно слежу за происходящим, и это всё, что я могу или хочу сделать. Всё же интересно, если будет принято решение пересмотреть итоги, то как это отразится не только на Формуле 1, но и на других видах спорта.

Если решение будет принято в пользу Фелипе, чего он и добивается, то интересно посмотреть, что в спорте сделают с другими прошлыми несправедливыми решениями».

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