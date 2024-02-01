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Сотрудникам Mercedes сообщили об уходе Хэмилтона

На базе Mercedes в Брэкли Тото Вольфф провёл брифинг для сотрудников команды, во время которого сообщил об уходе Льюиса Хэмилтона в конце 2024 года. Об этом в прямом эфире британского Sky Sports News сообщила корреспондент Рэйчел Брукс.

«Мы можем подтвердить, что Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari в 2025 году, – рассказала Брукс. – Сотрудникам Mercedes в Брэкли только что сообщили об этом на совещании. Брифинг продолжался около 10 минут или около того. Мы видели, как приходили сотрудники, и уже через 10-14 минут они покидали здание.

Им сказали, что Льюис Хэмилтон уйдёт из Mercedes в конце 2024 года».

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