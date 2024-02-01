В Andretti Cadillac разочарованы решением Формулы 1

Заручившись поддержкой General Motors и получив в октябре от FIA "зеленый свет" на право выступать в Формуле 1, в Andretti Cadillac начали подготовку к дебюту, но вчера получили отказ от руководства чемпионата. В Andretti Cadillac разочарованы этим решением.

«Я опустошен. Других слов сейчас просто нет», — написал Марио Андретти в социальных сетях.

Позже команда выпустила короткое официальное заявление: «В Andretti Cadillac изучили информацию, предоставленную Formula One Management Limited, и категорически не согласны с её содержанием.

Andretti и Cadillac – две успешные международные автоспортивные организации, стремящиеся создать настоящую американскую команду в Формуле 1, конкурирующую с лучшими в мире.

Мы гордимся значительным прогрессом, которого уже добились в разработке конкурентоспособной машины и силовой установки с опытными сотрудниками в штате. Эта работа продолжается в прежнем темпе.

Кроме того, Andretti Cadillac выражает признательность и благодарит болельщиков, которые нас поддержали».

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