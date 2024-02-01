В Ferrari намекнули на переход Льюиса Хэмилтона?

На днях команда Ferrari объявила о начале сотрудничества с итальянским производителем пива Peroni. Вполне рядовая новость, однако в свете слухов о возможном переходе Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Ferrari, она заиграла новыми красками.

Всё дело в том, что в качестве иллюстрации к новости о новом спонсоре пресс-служба Скудерии приложила занимательный коллаж, на котором внимательные болельщики обнаружили красную машину Формулы 1 из 1950-х с номером 44.

Сейчас под этим номером выступает Льюис Хэмилтон, а в 1955 году Морис Трентиньян на Ferrari под номером 44 выиграл Гран При Монако. Ещё более занимательный факт, что в той гонке с поула стартовал Хуан-Мануэль Фанхио за рулём… Mercedes.

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