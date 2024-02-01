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В Petronas не ведут переговоры с Формулой 1

В среду информационное агентство Reuters сообщило, что нефтяная компании Petronas прорабатывает возможность возвращения Гран При Малайзии в календарь Формулы 1 в 2026 году. Однако довольно быстро в Petronas опровергли такие планы.

Пресс-служба нефтяной компании выпустила короткое, но однозначное заявление о том, что о возвращении Формулы 1 в Малайзию, по крайней мере пока, речи не идёт.

«Мы хотим подтвердить, что никаких дискуссий о возвращении Формулы 1 на трассу Сепанг не велось», – сказано в сообщении Petronas.

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