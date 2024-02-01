Возможные кандидаты на замену Хэмилтона в Mercedes

О переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari ещё официально не объявлено, но вероятность того, что мы увидим семикратного чемпиона мира в красном гоночном комбинезоне, достаточно высока. Если слухи сбудутся, то в Mercedes откроется вакансия на 2025 год. Давайте посмотрим на потенциальных кандидатов, которые могут заменить Льюиса в команде из Брэкли.

Карлос Сайнс

Карлос Сайнс кажется вполне логичным кандидатом, ведь именно на его место придёт Хэмилтон в Скудерию. Испанский гонщик выступает наравне с напарником Шарлем Леклером, и в прошлом сезоне оказался единственным гонщиком не из Red Bull Racing, одержавшим победу в гонке. При этом у него ещё нет контракта на 2025-й, поэтому Карлос может оказаться привлекательным вариантом для Mercedes.

Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо славен своими неожиданными и громкими переходами из одной команды в другую, поэтому нельзя исключать, что испанец попробует договориться с Mercedes.

У Фернандо хорошие отношения с Джорджем Расселлом, и он тот гонщик, который в любой ситуации умеет выжимать максимум из машины. В случае потери Хэмилтона, контракт с Алонсо станет равноценной заменой для Mercedes.

Эстебан Окон

Контракт Эстебана Окона с Alpine истекает в конце 2024 года, и в прессе уже были слухи, что гонщик задумывается о смене команды. В частности, французского гонщика называют в числе кандидатов на место в Sauber/Audi.

При этом в Mercedes по-прежнему продолжают заниматься карьерой Окона, а в команде его хорошо знают по тем временам, когда Эстебан был резервным гонщиком. Учитывая всё это, не стоит исключать возвращение Эстебана в Брэкли.

Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо не скрывает, что хочет вернуться в Red Bull Racing в 2025 году, но если в чемпионской команде решат продлить контракт с Серхио Пересом, то опыт Риккардо может пригодиться Mercedes. Для самого австралийца это станет возможностью вернуться на первые позиции и побороться за роль лидера команды.

Валттери Боттас

Контракт Валттери Боттаса с Stake/Sauber истекает в конце 2024 года, и по информации прессы в команде не планируют его продлевать. Возвращение в Mercedes станет отличным вариантом продолжения карьеры для финна, а команда получит гонщика, которого хорошо знает.

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