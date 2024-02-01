Заявление Карлоса Сайнса

После того, как Mercedes и Ferrari обнародовали заявления о следующей стадии карьеры Льюиса Хэмилтона, своё слово сказал и Карлос Сайнс.

На его страницах в социальных сетях появилось сообщение на трёх языках: на английском, итальянском и испанском.

Карлос Сайнс: «В дополнение к сегодняшним новостям сообщаю, что в конце 2024 года наши с Ferrari пути разойдутся. Но впереди ещё долгий сезон, и я, как всегда, сделаю всё, что в моих силах, для команды и для болельщиков Скудерии во всём мире.

Новости о моём будущем будут объявлены, когда придёт время».

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