Деймон Хилл: Хэмилтон засомневался в Mercedes

Деймон Хилл прокомментировал предстоящий переход Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Ferrari. Чемпион мира 1996 года считает, что на такой шаг Льюис пошёл, поскольку засомневался в перспективах Mercedes построить чемпионскую машину.

«Думаю, если бы Льюис искренне считал, что ему гарантирован восьмой титул или существует хотя бы 50% вероятность того, что сможет завоевать титул вместе с Mercedes, он бы остался, – поделился мнением Хилл в эфире Sky Sports News. – Вероятно, Хэмилтон дошёл до той стадии, когда он уже много лет постоянно слышал от Mercedes одну и ту же песню, поэтому теперь он задумался о том, что ему нужно взбодриться в свои заключительные сезоны в Формуле 1.

Что может быть лучше выступлений за Ferrari? Если что-то пойдёт не так, Льюис всегда сможет сказать: «По крайней мере, я попытался».

Другой бывший гонщик Формулы 1 Карун Чандхок тоже задаётся вопросом, что стоит за решением Хэмилтона сменить команду: «Самый главный вопрос заключается в том, почему эти события происходят именно сейчас? И ответ мы все хотим услышать непосредственно от Льюиса.

Всего несколько месяцев назад, 31 августа, было объявлено о новом двухлетнем контракте Льюиса с Mercedes на 2024-й и 2025 годы. И сейчас неожиданно Льюис потерял уверенность в проекте Mercedes.

Он больше не верит, что команда сможет предоставить ему машину, за рулём которой у него будет шанс побороться с Максом Ферстаппеном? Или Льюис поддался романтике и его просто привлекает возможность пилотировать красную Ferrari?»

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