Мартин Брандл: Хэмилтон в Ferrari – замечательная история

Комментатор Sky Sports Мартин Брандл с воодушевлением воспринял новость о предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari.

Мартин Брандл: «Льюис несколько лет не выигрывал гонок, и теперь мы видим перемены. Он вернулся к работе с Марком Хайнсом, который был его давним наставником, глазами и ушами в паддоке. Это тот человек, который должен быть в вашем окружении.

Думаю, Льюис мог решить, что пора перестать думать о вещах, не связанных с автоспортом, и вновь стать Льюисом Хэмилтоном, который был просто гонщиком. Полагаю, это отлично его мотивировало и придало энергии на данной стадии карьеры.

За годы я взял у Льюиса множество интервью, и всегда спрашивал, нет ли у него желания пойти по стопам Михаэля Шумахера и перейти в Ferrari, чтобы попытаться вновь стать чемпионом. И он мне всегда отвечал: «Я сотрудничаю с Mercedes ещё с тех пор, когда выступал за McLaren. На моих машинах стояли двигатели Mercedes. Они – моя команда и мой автопроизводитель на всю жизнь».

Все мы понимаем, что именно сейчас происходит, и я в полном восторге. Хэмилтон в Ferrari – замечательная история.

В начале этой недели я чувствовал себя немного подавленным. У Ландо Норриса длительный контракт с McLaren, как и у Оскара Пиастри. Джордж Расселл на многие годы связан с Mercedes, у Шарля Леклера многолетний контракт с Ferrari, а у Макса Ферстаппена – с Red Bull. Всё выглядело достаточно статично, и я думал, что нам необходимы несколько ярких историй. Кроме того, заявку Andretti отклонили, поэтому история с Льюисом – то, что нам нужно для придания энергии».

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