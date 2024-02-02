Переход Серра станет причиной перехода Льюиса?

Европейская пресса обсуждает причины возможного перехода Льюиса Хэмилтона в Ferrari, и одной из них называют известного инженера Лоика Серра.

Работая в Mercedes, Серра не был согласен с тем направлением, что было выбрано Майком Эллиоттом для крайне неудачных W13 и W14. Потом Серра переманили в Ferrari, где он приступит к работе с 1 января 2025 года, если две команды не смогут согласовать раннее окончание обязательного отпуска.

В конце 2023-го Льюис заявил журналистам: «Я ещё в прошлом году рассказал команде о проблемах с машиной. Знаете, я пилотировал множество гоночных машин и хорошо знаю, что нужно машине, а что не нужно. Думаю, здесь речь идет об ответственности, о том, что нужно признаться и сказать: «Да, мы вас не слушали, нужно было двигаться в другом направлении, и сейчас нам нужно работать».

Когда Серра принял предложение перейти в Ferrari, в Mercedes вернули Джеймса Эллисона. Вместе с Лоиком в Скудерию перешли ещё несколько сильных специалистов. Ближайшие дни покажут, как будет развиваться ситуация.

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