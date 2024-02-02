Sky Sports: Вечером ожидается заявление Mercedes

На базе Mercedes в Великобритании Тото Вольфф уже сообщил сотрудникам команды об уходе Льюиса Хэмилтона в конце 2024 года. Однако до сих пор Mercedes и Ferrari не сделали никаких официальных подтверждений, равно как нет никакой информации и от самого Льюиса.

По информации Sky Sports News, в Mercedes всё же планируют выпустить сегодня заявление. Оно ожидается в районе 22:00 по московскому времени.

Возможно, заявление выпустят и в Ferrari, однако точной информации на этот счёт нет.

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