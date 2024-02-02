Суд обязал де Вриза выплатить деньги бывшему спонсору

В январе 2023 года бывший гонщик AlphaTauri Ник де Вриз стал участником судебных разбирательств в Нидерландах. Против него подал иск местный бизнесмен Йерун Шотхорст, который финансировал карьеру гонщика.

В иске Шотхорст указал, что через свою инвестиционную компанию одолжил де Вризу 250 тысяч евро. В обмен бизнесмен рассчитывал на выплату 3% годовых и 50% всех доходов Ника, если он попадёт в Формулу 1. При этом сделка предполагала расторжение при условии, что де Вриз не окажется в Формуле 1 до конца 2022 года. Этот пункт договора и стал предметом судебного разбирательства.

В сентябре 2022-го Ник де Вриз провёл гонку в Монце, заменяя за рулём Williams Алекса Элбона. Шотхорст считает, что условия договора выполнены, и ему причитаются соответствующие выплаты, тогда как у представителей гонщика другое мнение на этот счёт, поскольку Ник не провёл полный сезон.

Суд первой инстанции встал на сторону де Вриза и отклонил претензии Шотхорста. Бизнесмен не согласился с вынесенным решением и подал апелляцию. На днях Окружной суд Амстердама заново рассмотрел обстоятельства дела и вынес решение в пользу Йеруна Шотхорста.

В результате Ник де Вриз должен выплатить Шотхорсту 50% своих доходов, полученных после 2022 года за то время, что он был гонщиком Формулы 1, включая зарплату в AlphaTauri, а также любой личный спонсорский доход за этот период.

Йерун Шотхорст выпустил заявление, в котором прокомментировал решение суда: «Мы поддержали Ника в решающий момент его карьеры, когда никто больше не хотел этого делать.

Я рад, что суд вынес решение в нашу пользу, но, конечно, сожалею, что эти разбирательства были необходимы. Мы бы предпочли всё урегулировать по взаимному согласию без судебных разбирательств, но, к сожалению, наши попытки сделать это каждый раз решительно отвергались Ником и его адвокатом. В результате обращение в суд оказалось неизбежным.

Тем не менее, это не отменяет того факта, что я желаю Нику всяческих успехов в его и без того впечатляющей карьере в автоспорте, даже несмотря на то, что он больше не будет выступать в Формуле 1».

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