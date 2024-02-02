Тото Вольфф: Я не держу зла на Льюиса

Тото Вольфф рассказал о своей первой реакции, когда Льюис Хэмилтон сообщил ему о решении перейти в Ferrari. Руководитель команды Mercedes добавил, что несмотря на уход Хэмилтона, они останутся друзьями.

«Когда Льюис сказал мне о своих планах, моя первая реакция была: что всё это значит? – поделился Тото Вольфф на встрече с прессой. – Как мы сообщим об этом миру? Какими будут точки прессинга? Как мы будем работать в предстоящем сезоне? И что мы собираемся делать с составом пилотов?

Можно сказать, я размышлял, как человек Mercedes, как человек команды. Сейчас же, спустя несколько ночей, я понимаю, что наше профессиональное сотрудничество подходит к концу, но это не означает, что завершаются мои личные отношения с Льюисом.

Я нашёл друга. Мы выстраивали отношения последние десять лет. Льюис оказался в очень сложной ситуации, когда ему пришлось принимать решение. Возможно, это первый раз за десять лет, когда Льюис занимался мозговым штурмом без меня!

Я понимаю всю сложность ситуации, в которой оказался Льюис. В будущем мы с ним обсудим, можно ли было поступить иначе, но, в любом случае, я не держу на него зла».

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