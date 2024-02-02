В Ferrari анонсировали контракт с Хэмилтоном

Сразу после заявления Mercedes о предстоящем уходе из команды семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона контракт с ним на сезон 2025 года подтвердили в Ferrari.

В сезоне 2025 года британец станет напарником Шарля Леклера, но предстоящий сезон проведёт в Mercedes, где и ему будет непросто с мотивацией, как и Карлосу Сайнсу в Ferrari.

«Scuderia Ferrari рада подтвердить, что Льюис Хэмилтон присоединится к нашей команде в 2025 году, заключив многолетний контракт», — сказано в заявлении Ferrari.

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