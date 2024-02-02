В Mercedes не станут спешить с поиском замены Хэмилтону

В 2025 году Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari, но предстоящий сезон семикратному чемпиону мира предстоит провести в Mercedes. Руководитель команды Тото Вольфф рассказал, что не станет спешить с поиском гонщика, который заменит Льюиса, но дал понять, что видит Джорджа Расселла новым лидером команды.

«Со всеми этими разговорами о Льюисе мало говорилось о том, что Джордж имеет потенциал стать следующим лидером команды, ведь он из того же поколения, что Ландо Норрис и Шарль Леклер, – приводит слова Тото Вольффа издание Racingnews365. – После ухода Льюиса я не могу желать лучшего лидера команды, в этом нет сомнений.

Джордж быстрый, талантливый и умный гонщик, поэтому нам остаётся сделать правильный выбор, кто сядет за руль второй машины. Я не хочу торопиться с этим вопросом. За последние недели были подписаны контракты с гонщиками, которых мы могли бы рассмотреть, и которые были бы нам интересны, но время нас опередило.

Мне всегда нравились перемены, поскольку они открывают возможности. Точно так же мы отреагировали на решение Нико Росберга [завершить карьеру], которое было столь же неожиданным. Я с нетерпением жду, как вместе с командой, с коллегами, мы решим, кто займёт место за рулём второй машины в следующем году.

Может быть, у нас есть шанс сделать смелый шаг. Я ещё не обсуждал с командой, кого мы хотим выбрать – дебютанта или опытного гонщика, поскольку пока не знаю, какой вариант лучше для будущего команды.

Если бы два дня назад мне сказали, что Льюис перейдёт в Ferrari, я бы не подумал, что такое возможно. Как видите, всё меняется очень быстро. Контракты настолько хороши, насколько этого хотят гонщик или команда».

Отвечая на вопрос, есть ли шанс у участника молодёжной программы Mercedes Кими Антонелли стать напарником Джорджа Расселла в 2025 году, Тото сказал: «Кими присоединился к Mercedes, когда ему было 11 лет, и его юниорская карьера получилась очень успешной.

На данном этапе важно, чтобы он сосредоточился на выступлениях в Формуле 2. Если мы начнём вводить его в заблуждение или распространять слухи в прессе, то это точно ему не поможет. Он всего несколько лет назад перешёл из картинга, ему даже нет 18 лет, поэтому я бы не хотел начинать какие-либо спекуляции на тему, что на данном этапе Кими может перейти в Формулу 1».

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