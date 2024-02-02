Валттери Боттас намекает на возвращение в Mercedes?

Валттери Боттас пять сезонов провёл в команде Mercedes и дважды, в 2019-м и в 2020-м, становился вторым в личном зачёте. В конце 2021-го в чемпионской команде приняли решение прекратить сотрудничество с финном, пригласив на его место Джорджа Расселла, но после решения Льюиса Хэмилтона перейти в Ferrari, Валттери может вернуться в Mercedes.

Контракт Боттаса со Stake истекает в конце 2024 года. Финн неоднократно говорил, что хочет продолжить сотрудничество и выступать в команде в 2026-м, когда она станет заводским коллективом Audi, но, похоже, у руководства в Хинвиле другие планы.

На днях Валттери опубликовал в социальных сетях короткое видео о том, как он играет в дартс в одной из британских пабов. В самом ролике нет ничего примечательного, если бы не дата и гео-метка – 31 января, Брэкли. В Брэкли расположена база Mercedes, и в этот день в руководстве команды уже наверняка знали о дальнейших планах Льюиса Хэмилтона, поэтому появление Боттаса в этих местах может быть большим, чем простым совпадением.

На следующий день, уже после того, как пресса сообщила о переходе Хэмилтона в Ferrari, Валттери опубликовал ещё одну фотографию, на которой он сидит за столом и прямо перед ним лежит мобильный телефон. При желании в этом снимке можно усмотреть намёк на то, что Валттери ждёт важный звонок. Но позвонит ли Тото Вольфф?

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