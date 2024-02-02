Видео: Команда Haas представила VF-24

В Haas первой из команд Формулы 1 представили машину 2024 года. В социальных сетях команда опубликовала несколько рендеров VF-24 и минутный видеоролик.

Пресс-служба не сообщила никаких технических подробностей о новинке, но подтвердила проведение обкатки 11 февраля в Сильверстоуне. Первым за руль VF-24 сядет Нико Хюлкенберг.

Джин Хаас, владелец команды: «Я с нетерпением жду возможности увидеть VF-24 на трассе и в гонках. Это ожидание разделяют наши партнёры и вся команда. В лице Нико Хюлкенберга и Кевина Магнуссена у нас великолепная пара пилотов, и их опыт окажется неоценимым, поскольку мы планируем дорабатывать машину на протяжении года.

Мы используем межсезонье, чтобы наладить процессы и, в конечном итоге, стать лучше. Скоро узнаем, как обстоят наши дела».

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы реалистичны в своих ожиданиях относительно VF-24 на старте сезона, но представление новой машины всё равно остаётся захватывающим моментом. Нам предстоит много работы, чтобы добиться прогресса и улучшить результаты, но все в команде предельно мотивированы и хотят увидеть на трассе VF-24.

Я знаю, что мы максимально продуктивно проведём тесты в Бахрейне, чтобы проверить различные технические решения. Нам не терпится поскорее приступить к работе и начать сезон».

Фотогалерея: Презентация Haas VF-24

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