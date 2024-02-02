Вольфф: Меня не удивило решение Льюиса перейти в Ferrari

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф признал, что его не удивило решение Льюиса Хэмилтона перейти в Ferrari. Однако Тото добавил, что для него стал сюрпризом тот факт, что семикратный чемпион мира решил сообщить об этом за год до фактического перехода.

Тото Вольфф: «Когда мы перезаключали контракт с Льюисом, то выбрали короткий период, поэтому с этой точки зрения меня не удивили последние события, но удивило выбранное для этого время.

Произошло следующее: мы собрались выпить кофе у меня дома в Оксфорде, когда Льюис вернулся на базу команды на этой неделе. И тогда он сказал мне, что решил выступать за Ferrari в 2025 году. После мы с ним час хорошо поговорили.

Я знал, что через год или самое позднее в конце 2025-го, Льюис может уйти. Но слухи, которые дошли до меня несколько дней назад, стали неожиданными. Однако я хотел дождаться запланированного на утро среды завтрака. Именно тогда он сообщил мне эту новость.

Льюис знает, что может быть со мной откровенным, и я точно так же откровенен с ним. Поэтому когда он сообщил мне о своих планах, я не пытался его отговорить. Я не знаю, что конкретно стоит за его решением, но я точно знаю, что перед рождественскими каникулами мы были едины и говорили об этом и публично, и в команде. Вам лучше спросить Льюиса, почему он изменил своё мнение.

Мне понятен мотив, который он сформулировал: ему нужен новый вызов, он искал смену обстановки и, возможно, для него это последний шанс.

Мы уже взрослые и понимали, что подписание краткосрочного контракта может быть обоюдовыгодным. У нас не было возможности подписать контракт с Льюисом на более длительный срок, и он воспользовался опционом уйти.

Каждый гонщик мечтает выступать за рулём красной машины. Мы с Льюисом неоднократно обсуждали, что однажды ему это могло бы стать интересным, но с годами пришли к выводу, что остаться в Mercedes и оставить своё наследие в этой команде – повод для гордости.

Но я никогда не игнорировал возможность перемен – будь то его переход в Ferrari или другую команду. Его решение меня не удивило, скорее, удивил момент, когда он его принял. Я понимаю, почему он на это решился, и должен защитить интересы команды».

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