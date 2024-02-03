Доход Хэмилтона в Ferrari составит $100 миллионов в год

В четверг в Ferrari выпустили лаконичный пресс-релиз о том, что в 2025 году к команде присоединится Льюис Хэмилтон, с которым подписан многолетний контракт. Итальянской прессе удалось узнать некоторые подробности соглашения семикратного чемпиона мира со Скудерией.

Контракт Льюиса рассчитан минимум до конца 2026 года. При этом Хэмилтон будет зарабатывать впечатляющие 100 миллионов долларов США в год. В эту сумму входит зарплата от команды, спонсорские выплаты, бонусы и многое другое. Тем самым, Льюис войдёт в число самых высокооплачиваемых гонщиков за всю историю Ferrari.

Кроме участия в гонках, в Ferrari планируют привлекать семикратного чемпиона к своим проектам, связанными с разнообразием и инклюзивностью.

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