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Хэмилтон: Настал момент, когда надо принять новый вызов

В субботу Льюис Хэмилтон более детально прокомментировал решение о смене команды, вызвавшее столь бурную реакцию в мире автоспорта, и опубликовал на своих страницах в социальных сетях заявление, дополняющее его слова, которые были включены во вчерашний пресс-релиз Mercedes.

Льюис Хэмилтон: «Несколько последних дней были безумными и полными самых разных переживаний. Как вы теперь знаете, после 11 невероятных лет в команде Mercedes настала пора начать следующую главу моей жизни, и в 2025 году я перейду в Ferrari.

Я считаю, что мне очень повезло: вместе с Mercedes я добился результатов, о которых в юности мог только мечтать, но сейчас у меня появилась возможность реализовать ещё одну детскую мечту. Сесть за руль красной машины Ferrari.

Это стало самым трудным решением, которое мне пришлось когда-либо принимать, ведь моё сотрудничество с Mercedes началось, когда мне было 13 лет, и сыграло огромную роль в моей жизни. Я очень горжусь тем, чего мы вместе добились, и очень благодарен всем, с кем работал, за упорный труд и преданность общему делу. Конечно, я благодарен Тото Вольффу за его дружбу, за его наставничество и руководство.

Вместе мы выигрывали титулы, ставили рекорды, и это стало самым успешным партнёрством гонщика и команды в истории Формулы 1. Безусловно, я не могу забыть Ники Лауду, который меня по-настоящему поддерживал и которого мне по-прежнему не хватает.

Я также должен подчеркнуть, что испытываю огромное уважение ко всему руководству Mercedes-Benz и вообще ко всем, кто работает в этой компании в Германии и по всему миру, за ту поддержку, которую мне оказывали на протяжении этих 26 лет.

Но сейчас подошёл момент, когда надо что-то менять и принять новый вызов. Я всё ещё помню ощущение, сравнимое с прыжком в неизвестность, которое я испытал, когда впервые перешёл в Mercedes в 2013 году. Знаю, что в то время не все понимали моё решение, но я тогда поступил правильно и сейчас испытываю такие же чувства. Мне очень интересно посмотреть, чего я смогу добиться, воспользовавшись новыми возможностями.

Однако сейчас я не думаю о 2025 годе. Я сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону, когда я вновь буду пилотировать машину Mercedes. Моя мотивация сильнее, чем когда бы то ни было, я в отличной физической форме и хочу помочь Mercedes вновь одерживать победы. Я на 100% предан делу и полон решимости максимально выложиться, чтобы сотрудничество с этой командой завершилось успешно.

Спасибо всем, кто вместе со мной проделал этот путь, вы все помогали мне осуществить мои мечты, и я надеюсь, что ещё смогу дать вам поводы для гордости. Как всегда, посылаю всем мою любовь и делюсь позитивной энергией».

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Хэмилтон: Настал момент, когда надо принять новый вызов

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