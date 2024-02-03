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Автоспорт

Интерес публики к выставке Формулы 1 в Вене очень велик

В пятницу в столице Австрии состоялось открытие F1 Exhibition – официальной выставки Формулы 1, и о том, что из Мадрида она переедет в Вену, мы рассказывали осенью.

Как пишет австрийская пресса, это событие вызвало огромный интерес, и желающих попасть на выставку, разместившуюся на 3000 кв. м в венском экспоцентре METAStadt, великое множество.

Подготовка к премьере выставки, состоявшейся в прошлом году в Мадриде, длилась шесть лет, но теперь F1 Exhibition переехала в Вену, где будет работать до 16 июня.

Экспозиция занимает семь залов и рассказывает о наиболее важных моментах истории чемпионата мира, о технической стороне высшей лиги автоспорта, а также о том, как может развиваться Формула 1 в будущем. Один из залов экспозиции оформлен совместно с автодромом Red Bull Ring, который принимает Гран При Австрии – в этом году гонка в Шпильберге пройдёт в последний уик-энд июня.

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