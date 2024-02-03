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Автоспорт

Из чего состоит машина Aston Martin AMR24

В команде Aston Martin напомнили о предстоящей презентации AMR24, новой машины, на которой в этом году будут выступать Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, но сделали это по-своему.

На официальном сайте команды появилась подборка из нескольких фотографий, сколь интересных, столь и загадочных. Впрочем, к каждому снимку даны необходимые пояснения, а вот текст этой публикации:

«Машина Формулы 1 – это сплав самых современных технологий, инженерных и конструкторских решений. Но то, что вы видите на трассе или на телеэкранах – далеко не вся история, связанная с её созданием.

Чтобы построить машину Формулы 1, требуется более 15 тысяч деталей, самым тщательным образом разработанных и произведённых, а в течение всего сезона понадобится 27 тысяч таких деталей.

Из чего состоит машина Aston Martin AMR24

Это своего рода трёхмерный пазл, плод кропотливого труда, все элементы которого идеально подогнаны. В спорте, где успех от неудачи отделяют миллисекунды, требуется исключительная точность и максимальная собранность.

Презентация AMR24, нашей новой машины, всё ближе, поэтому мы решили приподнять завесу и показать некоторые её детали, а также инструменты, применявшиеся в процессе её создания…»

Презентация Aston Martin запланирована на 12 февраля.

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