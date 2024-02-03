McLaren проводит частные тесты в Ле-Кастелле

В эти дни команда McLaren проводит свои первые тесты в этом году – они носят частный характер, проходят на юге Франции, в Ле-Кастелле на автодроме Поль-Рикар, и на них используется MCL36, машина 2022 года.

В пятницу за рулём работал Оскар Пиастри, а сегодня его сменил Рио Хиракава, резервный гонщик команды, совмещающий сотрудничество с командой из Уокинга в Формуле 1 с выступлениями за заводскую команду Toyota в гонках на выносливость.

«Первый день на трассе в 2024 году, – вкратце подвела пресс-служба McLaren итоги вчерашней работы. – Оскар Пиастри провёл отличный день на трассе автодрома Поль-Рикар, пилотируя на тестах MCL36. А сегодня за руль сядет Рио Хиракава, наш резервный гонщик».

Кроме того, в McLaren поделились фотографией Пиастри в гоночном комбинезоне, оформленном по-новому, немного не так, как в прошлом сезоне – в таких будут выступать гонщики команды в 2024 году.

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