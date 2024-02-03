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Расселл прокомментировал переход Хэмилтона в Ferrari

Джордж Расселл прокомментировал предстоящий переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari в 2025 году. Британский гонщик опубликовал в социальных сетях короткое сообщение, приложив к нему совместную фотографию с Льюисом.

«Для меня было честью гоняться вместе с тобой Льюис, – написал Джордж. – Давай сделаем так, чтобы предстоящий сезон надолго запомнился».

В 2024-м Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона ждёт третий совместный сезон в Mercedes. По итогам прошлого года Хэмилтон опередил напарника в личном зачёте, а в 2022-м Расселл оказался выше в итоговой таблице.

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