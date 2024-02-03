Турини сравнил новости о Хэмилтоне с историей Роналду

Конечно, Лео Турини не мог не прокомментировать вчерашние новости о предстоящем в 2025 году переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari. При этом известный итальянский журналист провёл историческую аналогию с футболом.

Жизнь прекрасна, и я серьёзно об этом говорю. Жизнь действительно прекрасна, и новость о том, что Льюис Хэмилтон будет выступать за Ferrari – сама по себе замечательная.

Все, кто имеет несчастье читать мой блог, знают, что к Льюису я отношусь с уважением. В 2007 году в Мельбурне я был свидетелем его дебюта в McLaren, а его напарником тогда был такой крепкий орешек, как Фернандо Алонсо. И я сразу понял, что передо мной будущий чемпион мира. Но Хэмилтон до сих пор жаждет побед, его рано списывать со счетов. Точка.

Несколько месяцев назад я в своём блоге писал, что Джон Элканн предложил Льюису контракт на 2025 год, и тогда многие сочли меня сумасшедшим. Но так всегда бывает: недостаточно просто быть правым в своих предположениях – нужно, чтобы с вами кто-то поделился этой информацией.

Я исключаю, что Хэмилтона убедила финансовая составляющая предложенного ему контракта (хотя в Ferrari будут платить ему, скажем так, немало, но дело вовсе не в этом) – значит, он поверил в планы Элканна (похоже, он верит в них больше, чем я – надеюсь, именно он окажется прав).

В истории Ferrari было только два случая, когда в Скудерию приходили чемпионы мира, после чего им удавалось выиграть титул и за рулём красных машин – речь о Хуане-Мануэле Фанхио и Михаэле Шумахере. И вот теперь переходим к обратной стороне медали.

Полагаю, Хэмилтон поделится с итальянской командой не только талантом и ноу-хау – благодаря своей особой харизме он также сможет привлечь к работе в Скудерии классных технических специалистов. Именно так почти тридцать лет назад действовал Шумахер, когда привёл с собой половину Benetton.

Но Михаэль тогда был в самом расцвете сил, хотя уже дважды выиграл чемпионат мира. А карьера Льюиса приближается к закату, и это существенная разница.

Контракт Хэмилтона с Ferrari невольно вызывает воспоминания о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус». По идее, это должно было обеспечить туринскому клубу вожделенную победу в «Лиге чемпионов», однако всё закончилось «эффектом бумеранга», как в спортивном, так и в финансовом плане.

В случае с Хэмилтоном риск такой же: ставка делается на конкретного человека, а не на Команду. Тогда как в Формуле 1, и я всегда это говорю, даже самый выдающийся гонщик не сможет победить, если у него нет машины, соответствующей уровню его таланта.

В этом и состоит главная сложность, с которой столкнутся все, начиная с Джона Элканна: каким образом они смогут предоставить Хэмилтону и Шарлю Леклеру такие машины?

И если говорить о Леклере, которого наверняка проинформировали заранее, то я надеюсь, что он хорошо относится к перспективе стать напарником семикратного чемпиона мира.

Что касается Карлоса Сайнса, то ему не повезло в том смысле, что при своём слишком мягком характере он оказался в этом жестоком окружении. Думаю, он давно это понял. Возможно, он ничего не имеет против такого развития событий, я этого вовсе не исключаю.

Остаётся пожелать всего наилучшего Фредерику Вассёру – в 2024-м его ждёт беспокойный сезон.

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