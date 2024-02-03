В Andretti пояснили, что письмо от FOM попало в спам

В минувшую среду стало известно, что в Формуле 1 официально отклонили заявку Andretti Cadillac на участие в чемпионате мира в 2025-м или 2026 гг. В частности, в официальном заявлении руководства Формулы 1 на эту тему говорилось следующее:

«Поскольку у нас была возможность обсудить реакцию заявителя вместе с нашими собственными соображениями, 12 декабря мы написали заявителю, продлив срок действия нашего приглашения на личную встречу в нашем офисе, но заявитель на это предложение не отреагировал».

В Andretti Cadillac не скрывают своего неудовольствия по поводу отказа, но несколько позже также прокомментировали отдельные положения текста официального заявления Формулы 1, в частности, подчеркнув, что вообще не знали о предложении провести упомянутую «личную встречу».

Как пояснили вчера в американской команде, письмо, отправленное им по электронной почте, было написано не президентом Формулы 1 Стефано Доменикали, а одним из сотрудников FOM, пришло с его адреса и попало в папку «Спам».

«Мы были не в курсе, что срок действия предложения о такой встрече был продлён, и не отказывались от встречи с Formula One Management, – приводит комментарии команды агенство Associated Press. – Такая личная встреча для обсуждения коммерческих вопросов была и остаётся крайне важной для Andretti Cadillac.

Мы готовы провести встречу с FOM и направили им письменное подтверждение нашей заинтересованности. Наша работа над проектом продолжается в прежнем темпе».

Как отреагировали в Формуле 1 на новое заявление Andretti Cadillac и отреагировали ли вообще, пока неизвестно.

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