В IndyCar прошли тесты гибридных силовых установок

Команды американской серии IndyCar в 2024 году планировали перейти на гибридные силовые установки, однако это пришлось отложить на вторую половину сезона. Причина в том, что мотористы Honda и Chevrolet не успели провести в достаточном объёме испытания двигателей нового поколения и добиться необходимого уровня надёжности.

Однако дело постепенно движется, период стендовых испытаний в основном позади, и на этой неделе на автодроме Homestead–Miami Speedway во Флориде наконец-то прошли достаточно продолжительные тесты в условиях реальной трассы.

Судя по отзывам участников эти трёхднвных тестов, обновлённые силовые установки и прежде всего их гибридные системы работали нормально. В «полевых испытаниях» были задействованы две машины команды Arrow McLaren и Team Penske с двигателями Chevrolet, и две машины Andretti и Chip Ganassi Racing с моторами Honda.

В общей сложности 10 гонщиков проехали 1446 кругов, это более 5 тысяч км, при этом скорости тоже были на весьма высоком уровне.

Уилл Пауэр, гонщик Team Penske и двукратный чемпион IndyCar, подвёл итоги тестов так: «Никаких проблем, всё прошло гладко, никого не пришлось тащить на пит-лейн на буксире… Каждый раз, когда мы возвращались в боксы, мотористы корректировали настройки, процесс отладки шёл нормально, так что всё будет хорошо».

У команд и их мотористов ещё есть время на дальнейшую доводку гибридных систем, поскольку их дебют в гонках ожидается ближе к лету, после майской гонки Indy 500.

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