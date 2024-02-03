В Mercedes намерены обсудить вопрос об инженере Льюиса

В Формуле 1 успех во многом зависит от того, насколько эффективно гонщик взаимодействует со своим инженером, от уровня их взаимопонимания, и дуэт Льюиса Хэмилтона и Питера «Боно» Боннингтона в этом плане давно считается одним из образцовых. Но сможет ли семикратный чемпион мира продолжить сотрудничество с соавтором своих побед и после ухода из Mercedes?

По словам Тото Вольффа, вскоре начнутся переговоры, в ходе которых будет решаться дальнейшая судьба Боно. С ним Льюис сотрудничает с 2013 года, за это время они выиграли 82 Гран При и шесть чемпионских титулов, став самым успешным дуэтом гонщика и инженера в истории Формулы 1.

Боннингтон в своё время сотрудничал в Mercedes с Михаэлем Шумахером, и все болельщики хорошо знают его голос, в том числе стала классической фраза, которую в решающие моменты гонок он по радио говорит Льюису: «Hammer time!»

После вчерашних сенсационных новостей о переходе Хэмилтона в Ferrari в 2025 году, руководителя команды Mercedes спросили, были ли уже какие-либо переговоры о гоночном инженере Льюиса.

«Думаю, такого рода обсуждение всем необходимо провести в ближайшие месяцы, – приводит RacingNews365 слова Вольффа. – Я уже поговорил с Боно, и когда я ему об этом сказал, он отреагировал так: «Уже наступило 1 апреля?» Разговор на эту тему должен состояться в предстоящие два месяца».

Один из сложных моментов состоит в том, что Боннингтон посвящён во многие секреты Mercedes, и когда специалисты, владеющие закрытой информацией, собираются поменять команду, как правило, они уходят в весьма продолжительный академический отпуск. Если Боно продолжит работать с Хэмилтоном до финальной гонки предстоящего сезона, то дадут ли в Mercedes ему возможность сразу перейти в Ferrari вместе с Льюисом, даже если все прочие принципиальные договорённости будут достигнуты.

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