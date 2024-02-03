Следить

Автоспорт

Vast Data – новый партнёр Williams

Команда Williams объявила о подписании контракта с компанией Vast Data, специализирующейся на разработке программного обеспечения в области искусственного интеллекта.

Компания получила статус официального партнёра и технологического поставщика Williams. В предстоящем сезоне её логотипы появятся на машинах команды и гоночных комбинезонах Алекса Элбона и Логана Сарджента.

Пэт Фрай, технический директор Williams: «Мы рады приветствовать VAST Data в качестве официального партнёра, который улучшит наши возможности по анализу данных, что приведёт к росту продуктивности как на трассе, так и за её пределами.

В Williams мы всегда стремимся к совершенству и ищем инновационные решения, позволяющие получить конкурентное преимущество. Команды Формулы 1 каждый день генерируют огромное количество данных, поэтому для нас большая честь сотрудничать с VAST Data, чей опыт в управлении и обработке данных сыграет решающую роль в оптимизации нашей производительности. Сотрудничество позволит нам использовать весь потенциал и поможет продвинуться вверх».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Vast Data – новый партнёр Williams

Футбол

Российский форвард Кучеров не попал в Топ-8 в конкурсах на Матче звезд НХЛ

Бокс

Красюк рассказал о потенциально новом сопернике Усика на бой 17 февраля

Футбол

Примера. Атлетик — Мальорка 4:0. Подтянулись к ТОП-4, но потеряли Нико

Теннис

Линц. Киченок и Фридсам не смогли второй раз подряд выйти в финал

Футбол

Сборная Гвинеи уступила ДР Конго в 1/4 финала Кубка африканских наций-2023

Автоспорт

Расселл прокомментировал переход Хэмилтона в Ferrari

Футбол

НХЛ едет на Олимпиаду и создает свой «Евротур» без России. Турнира всех сильнейших мы пока не увидим

Бокс

Непобежденный претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком

Футбол

Кубок Африки. ДР Конго – Гвинея 3:1. Волевая победа леопардов вывела их в полуфинал

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт