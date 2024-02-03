Vast Data – новый партнёр Williams

Команда Williams объявила о подписании контракта с компанией Vast Data, специализирующейся на разработке программного обеспечения в области искусственного интеллекта.

Компания получила статус официального партнёра и технологического поставщика Williams. В предстоящем сезоне её логотипы появятся на машинах команды и гоночных комбинезонах Алекса Элбона и Логана Сарджента.

Пэт Фрай, технический директор Williams: «Мы рады приветствовать VAST Data в качестве официального партнёра, который улучшит наши возможности по анализу данных, что приведёт к росту продуктивности как на трассе, так и за её пределами.

В Williams мы всегда стремимся к совершенству и ищем инновационные решения, позволяющие получить конкурентное преимущество. Команды Формулы 1 каждый день генерируют огромное количество данных, поэтому для нас большая честь сотрудничать с VAST Data, чей опыт в управлении и обработке данных сыграет решающую роль в оптимизации нашей производительности. Сотрудничество позволит нам использовать весь потенциал и поможет продвинуться вверх».

Источник