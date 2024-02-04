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Айо Комацу: Я всегда говорю гонщикам то, что думаю

Новый руководитель команды Haas Айо Комацу рассказал, что у него хорошие и открытые отношения с Кевином Магнуссеном и Нико Хюлкенбергом. Комацу уверяет, что оба гонщика всегда будут знать, каких результатов ждёт от них команда, а его подход к работе с ними отличается от подхода Гюнтера Штайнера.

Айо Комацу: «Я знаю Кевина уже несколько лет. Что касается Нико, то раньше я не был с ним знаком, но мне понравилось работать с ним в прошлом году. У меня хорошие отношения с обоими гонщиками.

Они оба знают, что я прямолинейный человек и всегда говорю то, что думаю, но не агрессивно, без всякой ерунды. Я не вижу смысла тратить на это время.

Кевин и Нико знают, что я от них жду, и понимают, какой у них статус в команде. Мы отлично работаем вместе, знаем сильные и слабые стороны друг друга. У нас открытый и продуктивный диалог, и я этим доволен».

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Айо Комацу: Я всегда говорю гонщикам то, что думаю

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