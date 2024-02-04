Алези: Шумахер бы не хотел такого напарника, как Хэмилтон

Жан Алези по-своему прокомментировал новость о контракте Льюиса Хэмилтона с Ferrari. В середине 90-х он был свидетелем перехода Михаэля Шумахера в команду из Маранелло: в 1995-м за неё выступали Алези и Герхард Бергер, а в следующем сезоне состав Скудерии полностью сменился, и туда пришли Шумахер и Эдди Ирвайн.

Предстоящий переход Хэмилтона из Mercedes в Ferrari Алези сравнил с той ситуацией: «Льюис – гонщик столь высокого уровня, что это вызывает воспоминания о Михаэле Шумахере, масштаб этих двух личностей вполне можно сравнивать. Я говорю это при всём уважении к Фернандо Алонсо и Себастьяну Феттелю, которые в своё время тоже присоединились к Ferrari, уже будучи чемпионами мира и добившись впечатляющих успехов.

Поскольку я неплохо знаю Михаэля, знаю его подход к делу, то могу предположить, что ему бы не захотелось, чтобы его напарником был такой гонщик, как Льюис Хэмилтон.

Предвижу, что сезон 2025 года будет захватывающим, и с каждой гонкой интерес к Формуле 1 будет только расти».

Также Алези весьма похвально отозвался о Карлосе Сайнсе: «Его трудолюбие и результаты, которые он показывал в последние годы, заслуживают самых высоких оценок. Порой они меня даже удивляли. Карлос – очень быстрый гонщик, которого также отличает дисциплина и корректные методы борьбы на трассе. Я считаю, что он настоящий джентльмен, однако сейчас он оказался в некомфортной ситуации, хотя этого не заслуживает.

Я уверен, что Карлос сможет найти новые возможности для продолжения карьеры в Формуле 1, ведь когда он был напарником Шарля Леклера, он заработал весьма достойную репутацию».

Источник