Боттас и Алези обменялись винодельческим опытом

В истории Формулы 1 есть немало примеров, когда известные гонщики или руководители команд вкладывали деньги в виноделие, и Жан Алези – один из тех, кто добился на этом поприще заметных успехов. Ему с 1995 года принадлежат 3,5 га виноградников на юге Франции на территории хозяйства Вильнёв-лес-Авиньон, и из этих ягод производится именное вино Clos Jean Alesi.

Правда, судя по информации на сайте компании, которой доверено производство и продажа этого вина, в настоящее время приобрести его не получится – всё распродано. Однако в погребах самого Алези его запасы ещё есть, и в этот уик-энд он подарил такую бутылку Валттери Боттасу, который теперь тоже инвестирует в виноделие, но австралийское.

Разумеется, Валттери сделал ответный ход и преподнёс Жану своё вино Ihana, о котором мы рассказывали некоторое время назад.

Комментарий к этой любопытной фотографии, которую Боттас опубликовал на своих страницах в социальных сетях, такой: «Сравниваем вина с Жаном Алези».

Результатами этого сравнительного анализа представители разных поколений гонщиков и виноделов пока не поделились.

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