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Автоспорт

Гэри Андерсон: Выше 10-го места Haas F1 не подняться

Гэри Андерсон, в прошлом конструктор гоночных машин, а ныне технический эксперт издания The Race, полагает, что команда Haas мало на что может рассчитывать и в 2024 году.

Со всей определённостью можно утверждать, что в предстоящем сезоне произойдут две вещи: одна из команд выиграет Кубок конструкторов, а какая-то другая окажется на последнем месте.

Red Bull Racing, Mercedes и Ferrari – претенденты на победу в чемпионате. Порядок, в котором они завершат сезон, не обязательно будет таким, но фаворитом приходится считать Red Bull, учитывая их результаты в нескольких предыдущих сезонах.

Кто займёт последнее место, тоже непросто предсказывать, но оно достанется кому-то из этой четвёрки: Haas, Stake, Williams или команде, которая раньше называлась AlphaTauri.

С неё и начнём. Команда из Фаэнцы усилила свою организацию как за счёт привлечения новых специалистов, так и благодаря более тесному взаимодействию с Red Bull.

Williams возглавляет Джеймс Ваулз, а за техническую сторону дела теперь отвечает Пэт Фрай – оба крепкие профессионалы и знают, чего хотят. В Хинвиле заполучили Джеймса Ки, и он вполне в состоянии справиться с техническими задачами и помочь Stake строить светлое будущее, ведь в 2026 году она станет заводской командой Audi.

Остаётся Haas. Перемены в руководстве, происшедшие в последний момент, вряд ли способствуют усилению этой организации. Она первой представила свою машину, а это означает, что когда все приступят к тестам, VF-24 уже несколько устареет, и для того, чтобы наверстать отставание от соперников, необходимо составить чёткий план модернизации. Но именно этого в Haas так и не научились делать за все годы выступлений в Формуле 1.

Также стоит подчеркнуть, что им предстоит работать, вообще не рассчитывая на дополнительное финансирование. Получается, что выше 10-го места в командном зачёте Haas не подняться, если только они не сотворят некое чудо, или кто-то из соперников не облажается по полной. Надеюсь, я ошибаюсь – говоря это, я заранее переживаю за всех сотрудников этой команды, но не вижу, за счёт чего она может повысить свои результаты.

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