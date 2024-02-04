Грожан: Я вообще не ожидал, что Льюис уйдёт из Mercedes

Роман Грожан очередной выпуск своего видеоблога на YouTube полностью посвятил главной новости недели – переходу Льюиса Хэмилтона в Ferrari в 2025 году. Французский гонщик, который готовится к своему четвёртому сезону в IndyCar, признал, что решение семикратного чемпиона мира его изрядно удивило.

Роман Грожан: «Если честно, я был удивлён не меньше, чем многие из вас, я вообще не ожидал, что Льюис когда-нибудь уйдёт из Mercedes. Но такой он человек, он не боится принимать новые вызовы, достаточно вспомнить его переход из McLaren в Mercedes в 2012 году.

Тогда тоже все удивились, ведь Льюис фактически вырос в McLaren и в течение очень долгого времени был протеже Рона Денниса. В те годы McLaren ещё оставалась вполне успешной командой, тогда как у Mercedes было больше сложностей. Сезон 2013 года оказался для Хэмилтона непростым, однако он всё-таки выиграл свою первую гонку за рулём Mercedes – это был Гран При Венгрии.

И вот теперь он намерен принять новый вызов. Мы все знаем, что Ferrari – уникальная гоночная команда, самая знаменитая в мире автоспорта, однако вопрос остаётся открытым: почему Хэмилтон решил перейти в Скудерию?

Скажу честно: Mercedes так и не удалось выйти на прежний уровень после перехода Формулы 1 на новый технический регламент. Команда старается отыграться, но всё это тянется дольше, чем можно было ожидать. Она остаётся очень конкурентоспособной, но в Red Bull Racing сейчас настолько здорово работают, что всем остальным уготована роль догоняющих.

Однако Ferrari – единственная команда, кроме Red Bull, кому удалось в прошлом году выиграть хотя бы одну гонку. Дуэт Хэмилтона и Шарля Леклера обещает быть очень интересным, ведь Льюис не боится соперничества ни с кем. Давайте вспомним, кто был его напарником, когда он дебютировал в Формуле 1 в составе McLaren? Не кто иной, как Фернандо Алонсо – один из самых агрессивных, быстрых и честолюбивых гонщиков чемпионата.

Мне очень повезло: в 2009 году я был его напарником в команде Renault, за которую тогда провёл семь гонок, и могу сказать, что Фернандо – профессионал невероятно высокого уровня.

Так что вызовы Льюиса не пугают, а Шарль будет для него отличным ориентиром. Надо также понимать, что Фредерик Вассёр, нынешний руководитель Ferrari, работал с Льюисом ещё в 2005 году, когда Хэмилтон выиграл Евросерию Формулы 3, а потом в 2006-м, когда он стал чемпионом серии GP2. Так что они отлично друг друга знают.

Не знаю, можно ли считать это фактором, повлиявшим на решение Хэмилтона, но однозначно, что ему известны методы работы Вассёра. Продолжая разговор о Ferrari, я задаюсь вопросом: а куда перейдёт Карлос Сайнс, чьё место займёт Льюис?

С одной стороны, у него хорошие связи с Audi, ведь его отец, Карлос Сайнс-старший, сотрудничает с этой компанией, и это может стать фактором, который определит его дальнейшую судьбу. Но ведь Карлос и в Mercedes может перейти, и тогда нас ждёт ещё одна очень интересная история.

Конечно, у Mercedes есть Кими Антонелли, будущая суперзвезда – полагаю, из всех молодых гонщиков, которые уже на пути в Формулу 1, он самый перспективный. Но, пожалуй, он пока ещё слишком молод, чтобы дебютировать в Формуле 1 и выступать за Mercedes уже в 2025 году.

В общем, я чувствую, что будет интересно. Я уже предвкушаю сезон 2024 года, но думаю, что 2025-й будет вообще очень богатым на сюрпризы».

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