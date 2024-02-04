Хилл: Если бы надо было выбирать, я бы предпочёл Ferrari

Переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari, который должен состояться в 2025 году, автоспортивная пресса уже поспешила окрестить самой громкой подобной новостью за долгое время и даже проводит исторические параллели с решением Михаэля Шумахера из Benetton перейти в Ferrari в 1996-м или более ранним событием – подписанием Айртоном Сенной контракта с Williams.

Кстати, великий бразильский гонщик мог принять предложение Фрэнка Уильямса ещё в 1991-м, однако всё-таки решил ещё какое-то время провести в команде Рона Денниса, в первую очередь из-за того, что хотел сохранить верность Honda и тогдашнему руководству японской компании.

Разумеется, Деймону Хиллу всё это хорошо известно, ведь он был напарником Сенны в Williams, хотя и недолго. Поэтому чемпион мира 1996 года, комментируя новости о Хэмилтоне, дал понять, что на решение Льюиса повлияли обстоятельства и соображения разного рода.

«Льюис сам решил, в каком направлении будет развиваться его карьера, – сказал Хилл в эфире телеканала Sky Sports. – И это произошло не потому, что в Mercedes ему сказали: «Вообще-то мы подписали контракт с другим гонщиком». Хотя со мной в Williams произошло именно это (Хилл имеет в виду, что когда он выиграл титул, в Williams отказались от его услуг, и в 1997-м его место занял Хайнц-Харальд Френтцен).

Думаю, о решении Льюиса мы знаем, что оно обусловлено преимуществами, которые получает гонщик, выступающий за Ferrari, о романтической составляющей, связанной с историей этого бренда и т.д. Всё это так, но я считаю, что здесь есть нечто большее: по-моему, надо говорить и о первых признаках, свидетельствующих о том, что Ferrari становится всё более конкурентоспособной командой.

В Маранелло начинают собирать воедино все необходимые элементы и начинают добиваться результатов. Если бы мне надо было выбирать между Mercedes и Ferrari, я бы предпочёл Ferrari, чтобы попробовать нечто новое».

По итогам прошлого сезона Ferrari заняла 3-е место в Кубке конструкторов, уступив Mercedes всего три очка, и в последних гонках чемпионата либо опережала заводскую команду штутгартского концерна, либо сражалась с ней на равных.

К тому же только Карлосу Сайнсу удалось прервать череду побед гонщиков Red Bull, прежде всего Макса Ферстаппена, и одержать победу в Сингапуре, тогда как представитель Mercedes последний раз поднимался на высшую ступень подиума в 2022-м, когда Джордж Расселл выиграл Гран При Бразилии. А Льюис не побеждал в гонках уже больше двух лет.

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