Крак: Мы не хотим, чтобы люди становились роботами

Майк Крак, руководитель Aston Martin F1, в интервью пресс-службе своей команды рассказал о некоторых важных сторонах своей работы, связанных с поддержанием правильного настроя коллектива.

Майк Крак: «Aston Martin F1 быстро растёт и развивается, трансформируясь в более крупную и более конкурентоспособную организацию, способную вести борьбу в группе лидеров. И речь идёт не только о модернизации инфраструктуры, увеличении бюджета и числа сотрудников. Также важно перестроиться психологически.

Быть командой второго эшелона очень легко. Наша команда много лет была именно такой и показывала неплохие результаты, несмотря на ограниченные ресурсы. Тем больше была радость в тех редких случаях, когда удавалось добиваться настоящих успехов. Но всё это не так сложно, когда от вас ничего не ждут.

Противоположность этому – традиционные победители, им приходится труднее всего, поскольку их работа должна быть налажена в соответствии с самыми высокими стандартами. Мы стараемся стать одной из таких команд, хотя, если честно, нам предстоит сделать ещё очень многое.

В 2022 году мы ни разу не финишировали в первой тройке, но в прошлом сезоне 8 раз поднялись на подиум. Это придаёт коллективу уверенности, но также повышает уровень ожиданий. И мы должны соответствовать этим ожиданиям, привыкать к повышенному вниманию и сохранять максимальную собранность.

Психологический настрой, которым отличаются победители, начинается с руководства команды, и я готов признать, что должен подавать всем пример. Важно не предаваться излишним восторгам, когда дела идут хорошо, и не слишком расстраиваться, когда что-то не получается. Причём второе важнее.

Если команда увидит, что я отползаю в сторону, как побитая собака, это негативно скажется на состоянии боевого духа. Когда что-то идёт не так, нужно распрямить плечи, высоко поднять голову и всем своим видом выражать уверенность в том, что мы сможем всё преодолеть и отыграемся.

В Формуле 1 очень много отвлекающих факторов, и можно запросто потерять концентрацию. Например, механики, работающие на пит-стопах, сидят в гараже, смотрят гонку, и это создаёт совершенно иное настроение по сравнению с ситуацией, если бы они были полностью изолированы от всего, что происходит вокруг.

Они будут чувствовать более сильный прессинг, когда наша машина сворачивает в боксы, а мы при этом претендуем на подиум, чем если бы мы занимали позицию в середине второй десятки. Хотя в идеале вне зависимости от контекста они должны быть всегда максимально сконцентрированы на той работе, которую им предстоит выполнить.

То же самое относится ко всем, включая меня, кто принимает решения на пит-уолл. На эти решения влияют позиции, которые гонщики занимают на трассе, влияют эмоции, а это опасно, поскольку если вы находитесь в состоянии эмоционального возбуждения, вы просто не можете сосредоточиться. Отгородиться от этого и принимать решения спокойно и хладнокровно очень непросто, хотя часто именно от этого зависит, выиграете вы гонку или нет.

Опыт – лучшее средство, которое помогает добиваться успеха. Тот, кто стабильно побеждает, меньше нервничает, испытывает меньше эмоций, меньше отвлекается на внешние факторы. Но если такого опыта не хватает, то лучше всего признавать, что разного рода раздражители существуют, и сделать так, чтобы люди могли на них реагировать, но при этом приложить максимум усилий, чтобы команда научилась быстро перестраиваться, когда нужно браться за дело.

В этом и заключается неизбежное противоречие. Мы хотим, чтобы люди были максимально сосредоточены, чтобы они были в состоянии спокойно и бесстрастно выполнять свои задачи – но в то же время хотим, чтобы команда состояла из людей увлечённых, преданных делу, чтобы они работали с правильным настроем.

Мы не хотим, чтобы люди становились роботами. Если на пит-стопе будут работать 22 робота, кто от этого выиграет? Это не понравится ни болельщикам, ни нашим механикам, которые испытывают прилив адреналина, если им удаётся хорошо сработать. В конечном итоге Формула 1 – это спорт, и он должен доставлять людям удовольствие. Хотя найти правильный баланс не так просто: с одной стороны, хочется, чтобы кипели страсти, с другой, когда требуется качественно выполнить задачу, надо уметь отрешиться от эмоций».

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