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Автоспорт

Роб Смедли верит, что Хэмилтон сможет помочь Ferrari

Роб Смедли почти десять лет отработал в Ferrari, в том числе с 2006-го по 2013 гг. был гоночным инженером Фелипе Массы. Ныне он сотрудничает с Формулой 1 в качестве технического консультанта, и, принимая участие в подкасте F1 Nation официального сайта чемпионата, поделился своим мнением по поводу главной новости последних дней.

Разумеется, речь о предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Смедли работал в Скудерии в тот период, когда туда пришёл другой знаменитый гонщик, Фернандо Алонсо. Однако ни испанцу, ни Себастьяну Феттелю, четырёхкратному чемпиону мира, сменившему его в 2015 году, не удалось выиграть титулы за рулём красных машин. Но Смедли напомнил, что тогда и времена были другие.

«Думаю, Льюис – профессионал столь высокого уровня, что он будет способствовать улучшению работы команды во всех областях, – считает Роб. – Вероятно, также надо отметить, что есть разница с тем периодом, когда я работал в Ferrari, а Фернандо там выступал: она заключается в том, что в последние годы эта команда всё более явно демонстрирует свой потенциал.

Даже в прошлом году она была одной из немногих, кому иногда удавалось опережать Red Bull, прежде всего в квалификациях. Но есть области, в которых Скудерии надо подтянуться, если она действительно намерена бороться за победы в чемпионатах.

При этом Льюис, безусловно, может стать своего рода катализатором, и команда сплотится вокруг него или вокруг него и Шарля Леклера. Иногда достаточно совсем немного помочь команде Формулы 1, и это уже приводит к очень существенным позитивным переменам, даже если она прибавит всего на один или два процента.  

То же самое произошло с Red Bull после не самого успешного периода: как только вы начинаете выигрывать гонки, потом вас уже трудно остановить. Для этого должны произойти какие-то особые события – раскол в коллективе, уход ключевых гонщиков или что-то в этом роде. И вот тогда период доминирования заканчивается.

Но когда вы чувствуете вкус побед, а в вашей команде работают такие люди, как Льюис, которых можно считать настоящими машинами по добыванию побед, которые всегда, в каждый уик-энд нацелены на успех, то с такими людьми трудно проигрывать. Не исключаю, что именно это мы увидим в случае с Ferrari».

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