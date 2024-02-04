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Автоспорт

В Red Bull представили своих участниц F1 Academy

В Red Bull объявили имена трёх участниц, которые представят компанию в F1 Academy в сезоне 2024 года.

В цвета Red Bull Racing в женской серии будет выкрашена машина Хамды Аль-Кубаиси. Команду Visa RB представит Амна Аль-Кубаиси, старшая сестра Хамды. Машина Эмили де Хейс будет выкрашена в цвета компании Red Bull. Все три девушки будут выступать в F1 Academy в составе команды MP Motorsport.

Сара Харрингтон, менеджер программы Red Bull Academy: «Мы рады приветствовать Хамду, Эмели и Амну в программе Red Bull Academy и с нетерпением ждём плодотворного сотрудничества с ними в предстоящем сезоне.

Это знаковый момент, свидетельствующий о нашей полной приверженности будущему женского автоспорта. F1 Academy способствует реальным изменениям в нашей отрасли, являясь поворотным моментом для женщин в автоспорте. Мы с нетерпением ждём, что принесёт предстоящий сезон».

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