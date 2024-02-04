Ветеран IndyCar назвал аргументы FOM «оскорбительными»

Ориоль Сервия, испанский ветеран IndyCar, в своё время выступавший и за Andretti Autosport, называл аргументы FOM против допуска в чемпионат команды Andretti Cadillac «жалкими и оскорбительными».

«Я уверен, что принять решение (об 11-й команде чемпионата мира) сложнее, чем может кому-то показаться со стороны, однако считаю, что аргументы, приведённые Формулой 1, жалкими и оскорбительными, – приводит мнение Сервии газета Marca. – Команда Andretti подтвердила наличие финансовых ресурсов, подтвердила своё стремление прийти в Формулу 1, заключила контракт с концерном General Motors и его подразделением Cadillac, она базируется в США, у неё славная история в автоспорте, ведь три поколения семьи Андретти добивались успехов в гонках.

Сложно оспаривать тот факт, что Марио и Майкл Андретти внесли свой вклад в создание того фундамента, на котором стоит современная Формула 1. А их команды выигрывали все чемпионаты, в которых участвовали – это Indycar, IMSA, Формула E, Indy 500, Extreme E, Indy Lights…

Фраза «В FOM считают, что новая команда принесёт больше пользы самому Майклу Андретти, а не Формуле 1» мне особенно не понравилась. Кто больше выигрывает от участия в чемпионате – Формула 1 или команда? Суть автоспорта в том, чтобы попытаться опередить всех остальных, используя те средства, которыми вы располагаете, и надеяться, что при этом удастся устроить хорошее шоу для болельщиков. По-моему, дело руководства чемпионата – заботиться о благе Формулы 1 в целом».

Сервия давно живёт в США, в 1999 году выиграл титул в молодёжной серии Indy Lights, в 2000-м дебютировал в ChampCar и в 2005-м стал вице-чемпионом. Он не раз выступал в Indy 500, его лучшим результатом было 4-е место в 2012 году. Последний раз он выходил на старт знаменитой гонки в 2019-м, когда ему было уже почти 45 лет.

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