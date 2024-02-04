Зак Браун: Соперничество будет становиться всё острее

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, верит, что период практически безоговорочного доминирования Red Bull и Макса Ферстаппена закончится, поскольку в Формуле 1 изменится расстановка сил, и гонки станут намного более непредсказуемыми.

«С одной стороны, явно доминирует один гонщик, и в Формуле 1 давно такого не было – за это надо сказать спасибо Максу, его достижения заслуживают уважения, – сказал Браун, принимая участие в австралийском подкасте KTM Summer Grill. – Но позади Макса соперничество достигло небывало высокого уровня. В прошлом году на подиум семь или даже больше раз поднимались гонщики пяти команд, и такое было впервые в истории.

Были случаи, когда команды, занимавшие 9-е или 10-е место в Кубке конструкторов, пробивались в финал квалификации – не скажу, что это происходило регулярно, но достаточно часто. Если в старые добрые времена команды-аутсайдеры уступали лидерам секунды три, то теперь весь пелотон укладывается в одну секунду.

В общем, я не думаю, что соперничество в Формуле 1 когда-либо было на более высоком уровне, и считаю, что оно будет становиться только острее. Да, Макс за рулём RB19 творил чудеса, и это сделало борьбу за победы несколько более предсказуемой, чем бы нам всем хотелось. Но посмотрите, что происходило позади него: мы в начале года были только девятыми по скорости, а завершили сезон вторыми по скорости.

Кроме того, в первых гонках Aston Martin была второй по скорости, потом стала пятой, а затем смогла отыграться. Команды отлично работают, поэтому я считаю, что уровень соперничества в чемпионате очень высок, и как только кто-то из нас сможет догнать Макса, Формула 1 станет такой, какой мы её никогда не видели.

В этом году McLaren сделает следующий шаг вперед, хотя пока остаётся загадкой, на что будет способна Red Bull. Когда они перестали модернизировать прошлогоднюю машину, чтобы переключиться на создание новой? Вероятно, довольно рано, поэтому пока нам придётся подождать, прежде чем мы увидим, какие новые чудеса приготовил Эдриан Ньюи, и тогда станет понятно, на каком уровне мы находимся.

Но при этом у Mercedes и Ferrari есть всё необходимое, чтобы добиться успеха, это отличные команды. Не удивлюсь, если в конце года выяснится, что в Mercedes настолько прибавили, что Льюис Хэмилтон будет бороться за свой восьмой титул. В общем, перед началом сезона никого не стоит списывать со счетов».

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