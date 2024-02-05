Алекс Дюнн дебютирует в Формуле 3 в предстоящем сезоне в составе команды MP Motorsport.

В 2023-м ирландский гонщик выступал в британском чемпионате Формулы 3, одержал пять побед и занял второе место в личном зачёте.

Алекс Дюнн: «Я очень рад начать свой первый полноценный сезон в Формуле 3 вместе с MP Motorsport. Команда – признанный лидер во всех гоночных сериях, в которых участвует, и я уверен, что они используют весь свой опыт, чтобы помочь мне в развитии на основе того опыта, который я уже получил за рулём машины Формулы 3 на тестах после завершения сезона в Имоле и в Макао.

Мне предстоит бороться с лучшими гонщиками в этой категории, но именно для этого я и перехожу в Формулу 3. Мне нравится вызов и не терпится приступить к делу!»

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