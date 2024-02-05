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Даннер: С Хэмилтоном Леклер не повторит прежних ошибок

Решение Льюиса Хэмилтона расстаться с Mercedes и подписать контракт с Ferrari автоспортивная пресса будет комментировать ещё долго. Своё мнение по этой теме высказал и Кристиан Даннер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне популярный комментатор, сотрудничающий с немецким телеканалом RTL.

«Если честно, лично я бы так не поступил, – сказал Даннер. – Потому что всегда требуется какое-то время, прежде чем гонщик почувствует себя в новой команде как дома. Даже лучшим гонщикам мира нужна машина, которая подходит их стилю пилотирования и отвечает их предпочтениям, только тогда они чувствуют уверенность за рулём и могут выжимать из машины всё, до последних сотых долей секунды. Посмотрим, получится ли это у Льюиса в Ferrari.

Всё зависит от того, в какой мере Льюис получит то, что ему нужно, и в какой мере ему удастся адаптировать свой стиль пилотирования. Сможет ли он создать вокруг себя необходимую атмосферу, в которой ему будет комфортно. Если всё это у него получится, он сможет опередить и Шарля Леклера, в этом я не сомневаюсь.

Хотя я думаю, что Леклер уже извлёк урок: никогда нельзя недооценивать соперника, даже если это «всего лишь» Карлос Сайнс. С Хэмилтоном он такой ошибки не повторит.

Льюис требует к себе особого доброго подхода, и скорее всего Фредерик Вассёр ему это обеспечит. Однако я сомневаюсь, что этого можно ждать от итальянской публики и Ferrari в целом, учитывая все особенности этой команды. Но тем интереснее будет следить за событиями в Формуле 1 в ближайшие годы. В том числе и в предстоящем сезоне, когда Хэмилтон, который собирается расстаться с Mercedes, должен будет как-то уживаться с Джорджем Расселлом».

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