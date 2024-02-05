Следить

Автоспорт

Дженсон Баттон: Решение Льюиса заслуживает уважения

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон назвал смелым решение Льюиса Хэмилтона подписать контракт с Ferrari. При этом Дженсон задаётся вопросом, для чего было объявлять о переходе за год, ведь Льюису предстоит ещё один сезон выступать за Mercedes, и факт ухода может отразиться на атмосфере в команде.

Дженсон Баттон: «Льюис решился на смелый шаг, и это заслуживает большого уважения, ведь он не просто переходит в другую команду, он переходит в Ferrari. Льюису предстоит выступать в команде, в которой говорят по-итальянски, а он не знает этот язык, тогда как Шарль Леклер знает очень хорошо, и это очень важно.

Думаю, в детстве мы все, когда видели красную Ferrari, мечтали выступать за эту команду. У меня не было такой возможности, хотя однажды я был очень близок – контракт почти был у меня на руках. Для Льюиса это решение многое значит, и я надеюсь, что для него всё сложится хорошо, ведь он будет завершать карьеру в команде, в которой раньше не выступал. Это сложно.

Я с нетерпением жду возможности увидеть Льюиса. Думаю, в данный момент он очень сильно уверен в себе и пилотирует лучше, чем когда-либо. Если он сможет сохранить эту форму в Ferrari, то между ним и Шарлем будет великолепное сражение. Мне не терпится увидеть Льюиса в Ferrari.

Однако странно, что заявление о переходе было сделано так рано. Пройдёт ещё год до того, как Льюис окажется в Ferrari, но как эта новость отразится на атмосфере в Mercedes?

Им будет непросто. Что команда будет скрывать от Льюиса? Понятно, что он очень хорошо знает все особенности этой команды, но когда речь пойдёт о мельчайших деталях, станут ли в Mercedes скрывать их от Льюиса? Возможно.

Что касается Джорджа Расселла, то он начнёт думать о новом напарнике. Им станет кто-то из его давних соперников по картингу, вроде Алекса Элбона, или им станет Фернандо Алонсо – гонщик, который никогда не отступает? Фернандо всегда борется за первые места в лучших командах, поэтому кто знает, к чему это приведёт».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

ГВОЗДИК – о травме Фьюри: «Голова Тайсона столкнулась с тупым предметом»

Футбол

Арсенал продлит контракт с крайним защитником до 2028 года

Теннис

Линц. Остапенко победила Александрову в финале и выиграла второй титул в сезоне

Футбол

Гол Русина принес Сандерленду ничью из Миддлсбро в 30 туре Чемпионшипа

Автоспорт

Дженсон Баттон: Решение Льюиса заслуживает уважения

Футбол

Шестеркин о спаде: «Мне нужно играть намного лучше и вновь начать получать удовольствие от хоккея»

Бокс

Непрофессионально. Промоутер Усика отреагировал на травму Фьюри

Футбол

Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

Теннис

Украинцы на турнирах ITF 4 февраля. Результаты дня

Футбол

Интер обыграл Ювентус, Наполи одолел Верону: результаты матчей Серии А

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Sandrider – новая машина Лёба и Аль-Аттийи для Дакара

Автоспорт

В Формуле 1 отклонили заявку Andretti Cadillac

Бокс

Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

Футбол

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

Футбол

Украинский голкипер прилетел в Мадрид для заключения контракта с Реалом

Футбол

Овечкин вошел в число самых переоцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Футбол

Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

Футбол

Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

Баскетбол

Здається, Леброну дуже не сподобалося запитання про Брукса. Реакцію Джеймса треба бачити

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт