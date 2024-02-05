Дженсон Баттон: Решение Льюиса заслуживает уважения

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон назвал смелым решение Льюиса Хэмилтона подписать контракт с Ferrari. При этом Дженсон задаётся вопросом, для чего было объявлять о переходе за год, ведь Льюису предстоит ещё один сезон выступать за Mercedes, и факт ухода может отразиться на атмосфере в команде.

Дженсон Баттон: «Льюис решился на смелый шаг, и это заслуживает большого уважения, ведь он не просто переходит в другую команду, он переходит в Ferrari. Льюису предстоит выступать в команде, в которой говорят по-итальянски, а он не знает этот язык, тогда как Шарль Леклер знает очень хорошо, и это очень важно.

Думаю, в детстве мы все, когда видели красную Ferrari, мечтали выступать за эту команду. У меня не было такой возможности, хотя однажды я был очень близок – контракт почти был у меня на руках. Для Льюиса это решение многое значит, и я надеюсь, что для него всё сложится хорошо, ведь он будет завершать карьеру в команде, в которой раньше не выступал. Это сложно.

Я с нетерпением жду возможности увидеть Льюиса. Думаю, в данный момент он очень сильно уверен в себе и пилотирует лучше, чем когда-либо. Если он сможет сохранить эту форму в Ferrari, то между ним и Шарлем будет великолепное сражение. Мне не терпится увидеть Льюиса в Ferrari.

Однако странно, что заявление о переходе было сделано так рано. Пройдёт ещё год до того, как Льюис окажется в Ferrari, но как эта новость отразится на атмосфере в Mercedes?

Им будет непросто. Что команда будет скрывать от Льюиса? Понятно, что он очень хорошо знает все особенности этой команды, но когда речь пойдёт о мельчайших деталях, станут ли в Mercedes скрывать их от Льюиса? Возможно.

Что касается Джорджа Расселла, то он начнёт думать о новом напарнике. Им станет кто-то из его давних соперников по картингу, вроде Алекса Элбона, или им станет Фернандо Алонсо – гонщик, который никогда не отступает? Фернандо всегда борется за первые места в лучших командах, поэтому кто знает, к чему это приведёт».

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