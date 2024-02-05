Флавио Бриаторе удивило решение Льюиса Хэмилтона

Главная новость уходящей недели – предстоящий в 2025 году переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari, удивила многих, в том числе Флавио Бриаторе, бывшего руководителя команд Benetton и Renault. В контексте этой ситуации он вспомнил историю о том, как Михаэль Шумахер, выступавший за Benetton, в конце 1995 года решил подписать контракт со Скудерией.

«Если честно, новость о том, что Хэмилтон переходит в Ferrari, меня очень удивила, – признал 73-летний Бриаторе в интервью агентству La Presse. – Но у него есть на это свои причины. Я могу сказать только одно: поздравления и Ferrari, и Льюису!

Вся эта история удивила меня потому, что в Mercedes так много для него сделали. Но постепенно они свыкнутся с этой новой ситуацией. Полагаю, решение Хэмилтона здорово спутало им карты. В своё время, когда стало понятно, что Михаэль Шумахер собирается перейти в Ferrari, я хотя бы был к этому готов.

Но правильный ли выбор сделал Хэмилтон? Не знаю. Прежде всего итальянская команда должна построить хорошую машину. В противном случае можно подписать контракт хоть с Бэтменом, и даже он ничего не сможет изменить. Главным условием успеха в 2025 году будет конкурентоспособная машина, а не гонщик».

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