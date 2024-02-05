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Гран При Японии останется в Сузуке до 2029 года

Организаторы Гран При Японии объявили о продлении контракта с Формулой 1. Сузука продолжит принимать этапы чемпионата мира до 2029 года включительно.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Сузука – особенная трасса, ставшая неотъемлемой частью нашего спорта, поэтому я рад, что она продолжит принимать гонки Формулы 1 как минимум до 2029 года.

В этом году мы вернёмся в Японию раньше, чем обычно, поэтому я хочу выразить огромную благодарность промоутеру и Honda MobilityLand за поддержку усилий по составлению более рациональной версии календаря в рамках нашего стремления сделать спорт более устойчивым.

Наши болельщики в Японии относятся к Формуле 1 с уникальной страстью, и мы с нетерпением ждём продолжения работы с промоутером, чтобы дать болельщикам опыт, который они заслуживают».

Раннее о планах принимать у себя Гран При Японии говорили в Осаке, но в Формуле 1 решили продолжить сотрудничество с Сузукой. В этом году японский этап чемпионата пройдёт с 5 по 7 апреля.

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