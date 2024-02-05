Хорнера могут отстранить от руководства командой?

В истории с внутренним расследованием, инициированным компанией Red Bull в отношении Кристиана Хорнера, пока слишком много неизвестных. В самой команде ситуацию никак не комментируют, и Хорнер, как обычно, представлял её на заседании Комиссии Формулы 1, которое в понедельник проходило в Лондоне.

Формулировка «неподобающее поведение» слишком расплывчатая и может толковаться как угодно, поэтому остаётся только строить догадки. Слов самого Хорнера никто не слышал, а фраза «Я категорически отрицаю эти претензии» цитируется по тексту сегодняшней статьи в голландском таблоиде De Telegraaf, с которой и начался весь этот шум.

Австрийские источники, ссылаясь на инсайдерскую информацию, выдвигают версию, что Хорнер лишился поддержки той части менеджмента Red Bull, которая базируется в Зальцбурге. Но при этом на его стороне таиландские совладельцы компании, которым принадлежит 51% акций компании – по идее, они могут вмешаться в ситуацию и попытаются защитить руководителя команды, вместе с которым она добилась таких успехов.

Также сообщается, что противостояние между Хорнером и Хельмутом Марко, т.е. борьба за власть внутри Red Bull Racing не имеет никакого отношения к этой странной и неприятной истории.

Тем не менее уже выдвигаются предположения, кто может заменить Хорнера, хотя бы в некий переходный период, если в силу обстоятельств возникнет такая необходимость. Например, таким человеком может стать Джонатан Уитли, 56-летний британец, занимающий должность менеджера команды. Уитли отдал Формуле 1 несколько десятилетий, начинал карьеру ещё в 90-х, был механиком в Benetton, но с 2006 года работает в Red Bull Racing, и его можно считать одним из старожилов команды.

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