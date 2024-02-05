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Лоусон: Над моей программой мы ещё работаем

В прошлом сезоне Лиам Лоусон по ходу пяти Гран При заменял сломавшего запястье Даниэля Риккардо. В этом году новозеландец заявлен резервным пилотом Red Bull Racing и Visa RB, но в пятничных тренировках участвовать не сможет, потеряв статус «молодого гонщика» после пяти проведённых Гран При.

В интервью New Zealand Herald Лоусон заявил, что программа на предстоящий сезон пока обсуждается, но он хотел бы сесть за руль Формулы 1, ведь в 2025-м Хельмут Марко обещал ему полноценный сезон.

Лиам Лоусон: «Я бы очень хотел в этом году сесть за руль Формулы 1, мы работаем над тем, чтобы это произошло на тестах или в гонках, но пока ничего не подтверждено. Эти вопросы обсуждаются перед началом сезона, по ходу и ближе к его окончанию.

Очень жаль, что в прошлом году не удалось завоевать титул в японской серии SuperFormula. Мы понимали, что успех возможен, что скорость есть, но очевидно, что для победы в чемпионате нужно нечто большее. О некоторых упущенных возможностях по ходу сезона я сожалею, но это тоже был тот опыт, который мне нужно было получить».

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