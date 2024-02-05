Марко: Тото попытается, но не сможет переманить Макса

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал предстоящий переход Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Ferrari и выдвинул предположение, почему семикратный чемпион мира решился на этот шаг.

Хельмут Марко: «Переход Льюиса в Ferrari – лучшее, что могло произойти в Формуле 1 в данный момент. У этого решения существуют две веские причины: интерес к Ferrari и тот факт, что Хэмилтон больше не чувствуют уверенности в Mercedes.

Думаю, его переход обострит дружеские отношения между Тото Вольффом и Фредериком Вассёром. Вольфф всегда продвигал Вассёра в Формуле 2, а теперь случилось это».

Рассуждая о соперничестве Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в Ferrari, Марко отметил: «У Леклера есть преимущество в скорости на одном быстром круге. Однако на протяжении всего года Хэмилтон будет сильнее и заявит о себе, как о глобальной суперзвезде Ferrari».

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что в Mercedes попытаются переменить Макса Ферстаппена на место Хэмилтона, Хельмут Марко сказал: «Тото Вольфф попытается переманить Макса, но у него ничего не получится.

У Макса хорошая память, и он не забыл обвинения в свой адрес со стороны Mercedes. Авария в Сильверстоуне в 2021-м и финал сезона в Абу-Даби – отличные тому примеры».

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