Немецкая пресса пишет о том, что Себастьян Феттель задумался о возвращении в Формулу 1. Четырёхкратный чемпион мира завершил карьеру в конце 2022 года, но может выйти на старт в 2025-м, заменив в Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Издание F1-Insider пишет буквально следующее: «Возвращение Феттеля в Формулу 1 вполне можно представить. Он может пойти по стопам своего кумира Михаэля Шумахера, который попрощался с Ferrari, завершив карьеру, а затем вернулся в гонки вместе с Mercedes. Возвращение кажется Себастьяну вполне привлекательным сценарием».

Впрочем, руководитель Mercedes Тото Вольфф, отвечая на прошлой неделе о возможном контракте с Себастьяном, сказал: «Думаю, он принял решение не возвращаться в гонки. Мы с ним регулярно общаемся, и в последний раз говорили буквально вчера. Однако это не был разговор о возможности выступать за нашу команду в будущем».

О реакции самого Себастьяна на публикации в прессе ничего не известно, но в этом году мы наверняка ещё неоднократно услышим различные домыслы по поводу его возможного возвращения.

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